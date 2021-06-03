العمار يجيب على 5 أسئلة مهمة عن العلاج بالخلايا الجذعية

المواطن - الرياض

أجاب د. أحمد العمار مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي على العديد من الأسئلة بشأن العلاج بالخلايا الجذعية.

ونشر العمار مجموعة من الأسئلة وإجابتها عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الخميس، جاءت كما يلي:

*هل الخلايا الجذعية تعالج أمراضاً؟

لا

*هل تقوي جنسياً؟

لا

*هل هي تذهب للجزء الضعيف بالجسم وتنشطه؟

لا

*هل تعالج الشيخوخة؟

لا

*هل أنصح بها؟

حتى الآن هي هدر مالي بدون أي فائدة مثبتة.

العلاج بالخلايا الجذعية:

وأوضح العمار أن هناك ممارسة مرخصة للعلاج باستخدام الخلايا الجذعية لأمراض الدم، وتستخدم لعلاج بعض أنواع السرطانات والأنيميا المنجلية، وهذه الممارسة مختلفة عن التي تم تسويقها في أوكرانيا.

ولفت إلى أن هذه الممارسة تتم في المملكة من عام 1984 في مستشفى التخصصي والحرس وتتطور بشكل متسارع.

تحذير من السفارة:

وحذرت السفارة السعودية في أوكرانيا من الإعلانات التي يروج لها البعض حول الخلايا الجذعية وقدرتها على علاج العديد من الأمراض المستعصية والحالات الصعبة.

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