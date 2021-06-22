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العملات الرقمية تفقد 300 مليار دولار من قيمتها
بعدما أخطرت البنوك ومنصات الدفع بالتوقف عن دعم المعاملات

العملات الرقمية تفقد 300 مليار دولار من قيمتها

2021/06/22
الساعة 10:35 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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العملات الرقمية تفقد 300 مليار دولار من قيمتها
المواطن - متابعة

ارتفعت البيتكوين هامشيًا خلال تعاملات الثلاثاء، بعد تراجعها أمس في ظل توسيع الصين لحملتها على العملات الرقمية، وبعدما أخطرت البنوك ومنصات الدفع بالتوقف عن دعم معاملات تلك العملات.

وارتفعت البيتكوين بنسبة 0.32% إلى 32705 دولارات، في تمام الساعة 09:39 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين باس”، بينما تراجعت الإيثريوم 0.2% عند 1941.12 دولار، والريبل 8.3% إلى 61.85 سنت.

سوق العملات الرقمية

وفقدت سوق العملات الرقمية إجمالي 300 مليار دولار تقريبًا من قيمتها منذ الجمعة الماضية، مع تجديد الصين حملتها على الصناعة التي امتدت إلى مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، حيث أمرت السلطات بإغلاق مشاريع تعدين تلك العملات في مركز التعدين الرئيسي.

بينما تلقت البيتكوين دعمًا من إعلان “مايكروستراتيجي” أمس أنها اشترت بيتكوين إضافية بقيمة 489 مليون دولار تقريبًا بمتوسط سعري 37.617 ألف دولار.


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