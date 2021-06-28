الغذاء والدواء: استعمال الأدوية المقيدة دون إشراف طبي يؤدي للوفاة

المواطن - الرياض

حذرت هيئة الغذاء والدواء من سوء استخدام الأدوية الوصفية الخاضعة للرقابة واستخدام الأدوية المقيدة دون وصفة طبية معتمدة، فمن المحتمل أن يؤدي الاستخدام الخاطئ إلى الإدمان أو الوفاة.

الغذاء والدواء تحذر من خلط الأدوية مع الكحول:

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إن الاستخدام المنتظم دون إشراف طبي للأدوية المقيدة يؤدي إلى اعتياد الجسم عليها، مما يستدعي زيادة الجرعة للحصول على التأثير نفسه والذي قد يؤدي إلى الوفاة.

وأوضحت الهيئة، أن خلط بعض الأدوية المقيدة مع الكحول ممكن أن يؤدي إلي تسمم الكحول وتثبيط في الجهاز التنفسي والوفاة، مشيرة إلى أن المستخدمين الذين يعانون من أمراض مثل نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومرض الكبد والسكري وأمراض القلب في خطر أكبر عند التعرض لجرعة زائدة.

مخاطر الأدوية مجهولة المصدر:

وأشارت الهيئة إلى أن الأدوية التي تباع بطرق غير نظامية تختلف في قوتها وتأثيرها علي حسب تفاوتها، وغالبًا ما تخلط مع مواد مهلوسة ومجهولة بنسب مختلفة.

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