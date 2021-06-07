الغموض يُخيم على مستقبل مبابي

المواطن - مروة نبيل

يُخيم الغموض على مستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

ديشامب يثير الجدل بشأن مبابي:

ولم يعط مدرب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، ديدييه ديشامب، إجابة قاطعة عندما سُئل عن مستقبل لاعبه مبابي، وقال: “لقد كان كيليان واضحًا بخصوص هذا الشأن، سيكون لديه قرار يتخذه، وسوف يتخذه عندما يراه مناسبًا”.

وأضاف ديدييه ديشامب خلال تصريحاته التي نقلها موقع le10sport الفرنسي قائلًا: “مبابي متعاقد مع باريس سان جيرمان، إنه في سلام وصفاء معنا، وفي الوقت الحالي، يركز مع المنتخب الفرنسي”.

وصرح رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي مؤخرًا بأنه لا يوجد لديه نية لبيع مهاجم الفريق أو رحيله حاليًّا، وقال: “سأكون واضحًا، سيبقى كيليان في باريس، ولن نبيعه أبدًا ولن يغادر مطلقًا مجانًا”.

ريال مدريد يستهدف ضم المهاجم الفرنسي:

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي كيليان صاحب الـ22 عامًا مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض كل عروض التجديد حتى الآن، رغبة في الرحيل وخوض تجربة جديدة.

ويُعد نادي ريال مدريد الإسباني من أشد الراغبين في الحصول على خدمات الفرنسي كيليان هذا الصيف، أو في الصيف المقبل على أقصى تقدير.

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