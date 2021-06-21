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الفوز شعار مباريات اليوم في كأس العرب
الأخضر يتجاوز أوزبكستان بثنائية

الفوز شعار مباريات اليوم في كأس العرب

2021/06/21
الساعة 10:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الفوز شعار مباريات اليوم في كأس العرب جانب من مباراة السعودية وأوزبكستان - المصدر @UAFAAC
المواطن - مروة نبيل

أُقيمت 4 مباريات اليوم ضمن منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، وانتهت جميعها بالفوز.

نتائج مباريات اليوم:

وانطلقت مباريات اليوم بمواجهة السنغال ضد لبنان، وتمكن “أسود التيرانجا” حامل لقب النسخة الماضية من كأس العرب لمنتخبات الشباب، من تجاوز عقبة المنتخب الآسيوي بخماسية مقابل هدف.

وسجل خماسية منتخب السنغال تحت 20 عامًا، كل من؛ سليمان فاي، عثمان دياو، إبراهيما سيسكو، مالك نادويي ومامي فاي، فيما أحرز هدف المنتخب اللبناني الوحيد عامر إسماعيل.

السنغال ضد لبنان
مباراة السنغال ولبنان – المصدر @UAFAAC

ونجح منتخب تونس تحت 20 عامًا من تجاوز نظيره اليمني بهدفين دون رد سجلهما، يوسف سنانه ومحمد عزيز، فيما خسر منتخب العراق في بداية مشواره بمنافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب ضد جزر القمر برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

اليمن ضد تونس
مباراة اليمن وتونس – المصدر @UAFAAC

وسجل أهداف المنتخب العراقي كل من؛ نصر سلام، قاسم عبدالرزاق وعبدالقادر جميل، فيما أحرز رباعية منتخب جزر القمر كل من؛ أسمن إدريس وفهد ياسين، بالإضافة إلى ثنائية سجلها محمود عادل.

العراق ضد جزر القمر
مباراة العراق وجزر القمر – المصدر @UAFAAC

الأخضر يتجاوز أوزبكستان:

وفي ختام مباريات اليوم ضمن منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب، تمكن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا من تجاوز عقبة أوزبكستان، بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاءت ثنائية الأخضر في شباك منتخب أوزبكستان خلال أحداث الشوط الأول من المباراة عن طريق محمد الدوسري وعبدالله رديف في الدقيقتين 4 و36.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT


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