الفوز شعار مباريات اليوم في كأس العرب

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت 4 مباريات اليوم ضمن منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، وانتهت جميعها بالفوز.

نتائج مباريات اليوم:

وانطلقت مباريات اليوم بمواجهة السنغال ضد لبنان، وتمكن “أسود التيرانجا” حامل لقب النسخة الماضية من كأس العرب لمنتخبات الشباب، من تجاوز عقبة المنتخب الآسيوي بخماسية مقابل هدف.

وسجل خماسية منتخب السنغال تحت 20 عامًا، كل من؛ سليمان فاي، عثمان دياو، إبراهيما سيسكو، مالك نادويي ومامي فاي، فيما أحرز هدف المنتخب اللبناني الوحيد عامر إسماعيل.

ونجح منتخب تونس تحت 20 عامًا من تجاوز نظيره اليمني بهدفين دون رد سجلهما، يوسف سنانه ومحمد عزيز، فيما خسر منتخب العراق في بداية مشواره بمنافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب ضد جزر القمر برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وسجل أهداف المنتخب العراقي كل من؛ نصر سلام، قاسم عبدالرزاق وعبدالقادر جميل، فيما أحرز رباعية منتخب جزر القمر كل من؛ أسمن إدريس وفهد ياسين، بالإضافة إلى ثنائية سجلها محمود عادل.

الأخضر يتجاوز أوزبكستان:

وفي ختام مباريات اليوم ضمن منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب، تمكن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا من تجاوز عقبة أوزبكستان، بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاءت ثنائية الأخضر في شباك منتخب أوزبكستان خلال أحداث الشوط الأول من المباراة عن طريق محمد الدوسري وعبدالله رديف في الدقيقتين 4 و36.

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