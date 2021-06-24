الفيفا يصدم الأهلي

المواطن - محمد سمعه

صدم الاتحاد الدولي لـ كرة القدم “الفيفا”، النادي الأهلي، وذلك بإرسال خطاب له يمنعه من التسجيل فترة واحدة، في حال عدم سداد مستحقات مالية عليه.

صفقة ساريتش تورط الأهلي:

وقال الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي عبر حسابه في “تويتر”: إن الفيفا منع الراقي من تسجيل الصفقات لـ فترة واحدة بعد وصول خطاب، وذلك في حال عدم سداد مستحقات نادي سامسونج الكوري الجنوبي في صفقة ألفيس ساريتش والبالغة ما يقرب من مليوني ريال.

وكان البوسني ألفيس ساريتش انضم إلى الراقي في 2019 قادمًا من فريق سيوون سامسونج الكوري الجنوبي.

أزمات عديدة مر بها الراقي:

ومر الراقي بالعديد من الأزمات الإدارية في موسم 2020/ 2021، أثرت على ترتيب الفريق الكروي الأول بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث أنهى الموسم محتلًّا المركز الثامن.

يذكر أن ماجد النفيعي تولى رئاسة الراقي، خلفًا لـ عبدالإله مؤمنة الذي تقدم بـ استقالته.

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