الكشف عن قائمة الحديثي المرشحة لانتخابات أبها

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية، اليوم الثلاثاء، قائمة أحمد الحديثي الوحيدة المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي أبها.

قائمة أحمد الحديثي

وقدم أحمد الحديثي قائمة ملفه الانتخابي في اليوم الأخير قبل انتهاء الفترة، وأصبح المرشح الوحيد لرئاسة نادي أبها للمرة الثالثة على التوالي، حيث يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2013.

وضمت قائمة أحمد الحديثي في عضوية مجلس إدارة نادي أبها كلًا من؛ أحمد بن محمد المتحمي، خالد بن علي الشهري، رانية بنت مفرح عسيري، طارق بن محمد أبو ملحة، علي بن ناصر أبو سرهد، سفيان بن يحيى آل عايض وفهد بن أحمد آل مفرح.

وأشار حساب نادي أبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه سيتم فتح باب الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، الأربعاء المقبل ولمدة يومين ويتم النظر فيها، على أن يتم الإعلان رسميًا يوم 29 من يونيو الجاري.

أبها مستمر في دوري المحترفين

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في البقاء بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الـ13 برصيد 36 نقطة.

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