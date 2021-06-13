المريسل يثير الجدل عن الهلال وجوميز

المواطن - محمد سمعه

أثار الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل الجدل عن نادي الهلال، وذلك بعد أن كتب تغريدة ألمحت بشكل غير مباشر عن مصير الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الفريق.

تغريدة تُقلق عشاق الزعيم:

وغرد المريسل قائلًا: “الأسد يرفض الخروج إلا ووجبته كاملة في فمه”.

ومن المعروف أن لقب بافيتيمبي جوميز هو الأسد، نظرًا لاحتفاله بأهدافه على طريقة الأسد عندما يُسجل.

يذكر أن اسم جوميز كان ارتبط بالرحيل عن الزعيم، وذلك بعد التعاقد مع المالي موسى ماريغا قادمًا من نادي بورتو البرتغالي.

نجم الهلال يريد كامل مستحقاته في حال غادر:

وتسببت تغريدة المريسل في إثارة الجدل حيث فُهم منها أن مقصدها هو أن جوميز لن يغادر أزرق العاصمة إلا في حال نال كامل مستحقاته المالية، حيث يتبقى له موسم واحد في عقده الحالي مع بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان جوميز انضم إلى نادي الهلال في صيف 2018 قادمًا من فريق غلطة سراي التركي.

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