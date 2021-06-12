طلب جارديم يورط الهلال

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، عن طلب خاص من المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، ورط إدارة الهلال حول مصير الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

ومن المقرر انتهاء عقد جوميز مع أزرق العاصمة في صيف عام 2022، حيث تردد أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ35 سيغادر الزعيم بعد نهاية موسم 2020/2021.

وأكد المريسل خلال تصريحات تلفزيونية أن جارديم طلب التخلي عن بافيتيمبي جوميز والتعاقد مع مهاجم آخر بدلًا منه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لماذا يورط طلب جارديم إدارة الهلال ؟

وأشار إلى أن ذلك ورط إدارة الزعيم كون جوميز يتقاضى راتبًا كبيرًا وعقده مستمر حتى صيف العام المقبل، كما أن فسخ العقد مع جانب واحد سيكلف إدارة الزعيم كثيرًا بسبب صعوبة إعارة جوميز أو بيعه لأي فريق آخر بسبب راتبه الكبير الذي يتقاضاه.

الزعيم يحدد بديل جوميز

ويرغب الزعيم في ضم المهاجم البرتغالي نوربيرتو جوميز لاعب فريق بورتيمونينسي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بحسب صحيفة O Jogo البرتغالية، حيث جاء ذلك بطلب خاص من جارديم.

ويرى جارديم أن ضم اللاعب نوربيرتو جوميز سيفيد أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة.

ويلعب اللاعب نوربيرتو جوميز مع الفريق الأول لنادي بورتيمونينسي منذ العام الماضي.

وإذا نجح الهلال في ضم صفقة نوربيرتو جوميز فهذا يعني تواجد المالي موسى ماريغا والمهاجم صالح الشهري وبافيتيمبي جوميز، أي تواجد 4 مهاجمين في الفريق الأول مما يعني أن الأفضلية في الرحيل ستتجه صوب الفرنسي جوميز الذي تعرض لانتقادات قوية بموسم 2020/ 2021؛ بسبب هبوط مستواه وإهداره للفرص.

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