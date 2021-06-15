المسحل يناقش سبل التعاون مع رئيس الاتحاد الفلسطيني

المواطن - مروة نبيل

استقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، نظيره الفلسطيني جبريل الرجوب فور وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.

المسحل يستقبل رئيس الاتحاد الفلسطيني

وأشار موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي، إلى أنه جرى خلال لقاء المسحل مع جبريل الرجوب بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الاتحادين، وعدد من المواضيع ذات العلاقة.

وحضر اللقاء السفير الفلسطيني في المملكة باسم عبدالله الآغا، والأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، بجانب الأمين العام للاتحاد الفلسطيني فراس أبو هلال.

المنتخب الفلسطيني في التصفيات

ويختتم المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مبارياته في المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بمواجهة المنتخب اليمني في الرياض.

ويحتل المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم المركز الثالث في المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركية برصيد 7 نقاط، فيما يقع المنتخب اليمني في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

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