المسند: 5 أيام تفصلنا عن الصيف وفقًا لمعيار تعامد الشمس

أعلن مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، الدكتور عبدالله المسند، بدء فصل الصيف بعد مرور 5 أيام من الآن، قائلًا: “نحن في الأيام الأخيرة من فصل الربيع وبقي على الصيف 5 أيام وفقًا لمعيار تعامد الشمس على مدار السرطان”.
المسند وبدايات فصل الصيف:
وأضاف عبدالله المسند، في تغريدة دونها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالقول: “الصيف يدخل كل عام عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان في 21 يونيو” .
وتابع: “فصل الصيف يدخل وفقًا لمعيار أرصادي عالمي يدخل في أول يونيو، ووفقًا لمعيار الأنواء 7 يونيو ووفقًا لمعياري الأول من مايو”.
توزيع الشهور على فصول العام:
ونشر مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، قائمة بتوزيع الشهور على الفصول الأربعة وفقًا للتقسيم الفلكي الجغرافي المعمول به والتقسيم المقرح من عبدالله المسند والذي جاء كالآتي:
نحن في الأيام الأخيرة من فصل #الربيع،
وبقي على #الصيف 5 أيام (وفقاً لمعيار تعامد الشمس على مدار السرطان)،
حيث يدخل كل عام عندما تتعامد #الشمس على مدار #السرطان في 21 #يونيو
ووفقاً لمعيار أرصادي عالمي يدخل في أول يونيو،
ووفقاً لمعيار الأنواء 7 يونيو
ووفقاً لمعياري الأول من مايو pic.twitter.com/nxJWeweZrB
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) June 16, 2021
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