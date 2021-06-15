المنتخب السعودي يتألق ضد أوزبكستان

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد أوزبكستان اليوم ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة، حيث يطمح الأخضر لتحقيق الفوز.

المنتخب السعودي يتألق

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد أوزبكستان على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويُقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مستوى مميزًا ضد أوزبكستان، حيث تواجها 11 مرة من قبل، نجح الأخضر في تحقيق الفوز في 6 مواجهات، وخسر 4 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة لقاء وحيد.

ترتيب مجموعة السعودية

وقبل مباراة اليوم، ينفرد المنتخب الوطني الأول بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان، ثم فلسطين وسنغافورة برصيد 7 نقاط لكل منهما، ويتذيل المنتخب اليمني الترتيب بـ5 نقاط.

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