المنتخب السعودي يتدرب على فترتين

المواطن - مروة نبيل

أجرى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، بقيادة المدير الفني سعد الشهري، اليوم الاثنين، تدريباته على فترتين ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض.

المنتخب السعودي يواصل الاستعداد:

وأجرى لاعبو الأخضر خلال الحصة الصباحية والتي جاءت في فرع وقت اللياقة بحي الواحة تمارين تقوية، في حين طبّقوا في الحصة المسائية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مرانًا تكتيكيًّا على البناء من وسط الملعب، أعقبه العمل على الكرات الثابتة الهجومية.

وشهد مران المنتخب السعودي، غياب النجم عبدالإله العمري، بسبب شعوره ببعض الآلام في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن، وفضّل الجهاز الطبي على إثرها إراحته وتقييم حالته مع إعداد برنامج تأهيلي خاص.

ومن المقرر أن يجري المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، غدًا الثلاثاء، تدريباته على فترتين صباحية في الصالة الرياضية، ومسائية عند الساعة السابعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

فحوصات للاعبي الأخضر:

وخضع لاعبو المنتخب السعودي اليوم الفحوصات الطبية الإلزامية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قبل المشاركة في منافسات “أولمبياد طوكيو 2020” كإجراء روتيني لضمان سلامة اللاعبين خلال البطولة.

واشتملت الفحوصات الطبية التي جاءت على هامش معسكر الأخضر الأولمبي في الرياض، على التحاليل الحيوية، وتخطيط القلب، والأشعة التصويرية للقلب.

جدير بالذكر أن الأخضر يخوض معسكرًا إعداديًّا في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

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