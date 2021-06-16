الموارد البشرية: إتمام التنقل الوظيفي للوافدين يتم وفق العقود بين الأطراف

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إتمام التنقل الوظيفي للوافدين يتم وفق العقود الموثقة بين الأطراف.

فيديو | #الموارد_البشرية: إتمام التنقل الوظيفي للوافدين يتم وفق العقود الموثقة بين الأطراف#الإخبارية pic.twitter.com/qpGn25yK2Y — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 16, 2021

ودخلت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية حيز التنفيذ يوم الأحد 14 مارس 2021 والتي تتيح عدة مزايا من بينها التنقل الوظيفي للوافدين دون موافقة صاحب العمل.

ما هي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؟

هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

أهداف المبادرة

وتسعى مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناءً على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

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