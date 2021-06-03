الموارد البشرية تحدث الضوابط الصحية لتعليق الحضور لـ6 فئات

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الموارد لبشرية والتنمية الاجتماعية عن الضوابط الصحية المحدثة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، والخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل في القطاع العام والخاص وغير الربحي خلال جائحة كوفيد – 19.

الموارد البشرية والضوابط الصحية المحدثة:

وكشفت هيئة الصحة العامة ،عن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض كوفيد 19 ،مناشدة إياهم بضرورة بإرفاق تقرير طبي يثبت وضعهم الصحي لجهة العمل.

وعن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض كوفيد 19 جاءت كالتالي .

الفئات كبار السن (فوق 60 عامًا)

مَن يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو والقلب وفقر الدم ونقص المناعة المكتسب والسمنة المفرطة

ذوو الاحتياجات الخاصة.

الضوابط الصحية المحدثة من هيئة الصحة العامة (وقاية) والخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل في القطاع العام والخاص وغير الربحي خلال جائحة كوفيد – 19 pic.twitter.com/5f5yAhsDA4 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) June 3, 2021

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