الهلال والنصر يواجهان الأندية الإيرانية بملاعب محايدة

المواطن - مروة نبيل

تُقام مباريات الهلال والنصر ضد الأندية الإيرانية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 على ملاعب محايدة.

ملاعب محايدة لمباريات الهلال والنصر

وأكد الإعلامي سلطان المهوس عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، أن ملاعب محايدة بقرار من محكمة “كاس” ستحتضن مباراة الهلال ضد الاستقلال، يوم 13 سبتمبر، ومواجهة النصر أمام تراكتور، يوم 14 من الشهر ذاته.

ويطمح الزعيم والنصر الظهور بشكل مميز أمام الأندية الإيرانية، وتحقيق الفوز لخطف بطاقتي التأهل إلى الدور التالي، حيث يسعى كل منهما إلى الذهاب بعيدًا والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2021.

الأندية السعودية في آسيا 2021

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 كمتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، فيما صعد الهلال بعد احتلاله المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

وودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري أبطال آسيا 2021 من مرحلة المجموعات بعد تعادله مع الدحيل القطري في الجولة الأخيرة، ليرفع كل منهما رصيده إلى 9 نقاط، خلف الاستقلال الإيراني المتصدر، ويفشلا في التأهل.

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