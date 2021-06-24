الهلال يحدد أول الراحلين

المواطن - محمد سمعه

كشف الناقد الرياضي والإعلامي سعدون حمود عن أول الأسماء المرشحة لـ مغادرة نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الزعيم نجح في ضم اللاعب المالي موسى ماريغا بالإضافة إلى الظهر الأيمن الشاب حمد اليامي.

وأكد حمود خلال تصريحات اليوم الخميس لـ إذاعة الرياض أن اللاعب محمد جحفلي سيغادر الزعيم بنسبة كبيرة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

هتان باهبري لن يغادر الهلال

وأشار حمود إلى أن هتان باهبري باق في الزعيم ولن يرحل، مضيفًا أن كثرة اللاعبين الأجانب في مركز الجناح، الذي يشغله هتان باهبري جعلت اللاعب لا يظهر بالصورة المنتظرة منه مع الزعيم، رغم تألقه المسبق مع نادي الشباب.

لماذا عانى باهبري ؟

ولم ينجح باهبري في حجز مكان له بالتشكيلة الأساسية لـ الزعيم لوجود أكثر من لاعب مميز بمركزه وهم سالم الدوسري والبيروفي أندري كاريلو والإيطالي سيباستيان جيوفنكو.

يذكر أن تقارير صحفية ذكرت مؤخرًا أن الليث أصبح مهتمًا بضم هتان باهبري لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، وذلك إثر مشاركاته القليلة مع الأزرق خلال آخر موسمين.

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