الهند تفتح تاج محل للسياح مجددًا مع انخفاض إصابات كورونا

المواطن- متابعة

فتحت الهند، اليوم الأربعاء، أبواب مزار تاج محل الشهير للزوار والسياح للزوار، وذلك بعدما صرحت الجهات المسؤولة في البلد عن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

ومع ذلك، فلا زالت البلد الآسيوية تعاني من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا، لكنها تدرس رفع القيود من أجل إنعاش اقتصادها.

فتح تاج محل بعد إغلاقه بسبب كورونا

وكان المزار، الذي يرجع تاريخه للقرن السابع عشر وبناه الإمبراطور المغولي، شاه جهان، في مدينة أجرا الشمالية، قد أغلق في أوائل أبريل عندما فرضت الهند إجراءات عزل عام صارمة، في محاولة لاحتواء الجائحة التي ما زالت تودي بحياة الآلاف يوميا.

تنظيم الزيارات

وقال قاضي مقاطعة أجرا، برابهو سينغ، إنه لن يسمح بتواجد أكثر من 650 زائراً في أي لحظة داخل المزار، وعادة ما يجتذب المزار ما بين سبعة ملايين وثمانية ملايين زائر سنوياً، بمتوسط 20 ألف زائر يومياً.

وسجلت ولاية أوتار براديش، التي تضم مدينة أجرا، 270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الليلة الماضية و56 وفاة بالمرض، وهي من الولايات الأكثر تضررا في الهند من حيث إجمالي الإصابات.

وعاودت مزارات أخرى، مثل الحصن الأحمر، وقطب منار، في نيودلهي فتح أبوابها أمام الزوار اليوم الأربعاء، رغم التحذيرات من أن عودة التجمعات والحشود الكبيرة في المدن الرئيسية تهدد بقفزة جديدة في الإصابات.

كورونا في الهند

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 62224 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال آخر 24 ساعة، وهو ما يزيد قليلا عن اليوم السابق، لكنه أقل بكثير من الذروة المسجلة في مايو التي تجاوزت 400 ألف إصابة يوميًا، بحسب وكالة رويترز.

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