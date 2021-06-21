انخفاض العملات المشفرة بسبب حملة الصين ضد استخراج البتكوين

المواطن- متابعة

هبطت البيتكوين لما يصل إلى 32 ألفًا و288 دولارًا لأول مرة منذ 8 يونيو، وكانت في أحدث تعاملاتها منخفضة بنسبة 7.9% عند نحو 32 ألفًا و781 دولارًا.

وتراجعت العملات المشفرة، اليوم الاثنين، في ظل امتداد الحملة الصينية ضد نشاط استخراج البيتكوين، وقد كان لذلك أثره على بقية العملات المشفرة، حيث نزلت عملة الإيثريوم إلى أقل من 2000 دولار لأول مرة منذ 23 مايو، وتم تداولها على انخفاض 10% عند 2019.01 دولار.

وكانت وزارة الأمن العام الصينية، قد أوقفت في العاشر من الشهر الجاري، 1100 شخص ضمن حملة واسعة ضد شبكة متهمة بارتكاب نشاطات احتيالية مرتبطة بالعملات المشفّرة، وذكرت أنه يشتبه في أنهم جزء من منظّمة إجرامية.

وهم متّهمون باستخدام العملات المشفّرة لغسل أموال ناتجة من عمليات احتيال عبر الهاتف والإنترنت، بحسب الوزارة.

محفظة للبيتكوين على تويتر

ويُذكر أن رئيس شبكة تويتر جاك دورسي، قد أعلن منذ أسبوعين، أن شركته المتخصصة في المدفوعات الرقمية سكوير تعتزم إطلاق محفظة للبيتكوين، وهي أشبه بناقل بيانات USB تتيح حفظ العملات المشفرة بصورة غير افتراضية وآمنة.

وكانت واصلت العملة الرقمية المشفرة بيتكوين في فبراير الماضي، صعودها وتسجيلها رقمًا قياسيًا ليصل سعرها لأكثر من 49 ألف دولار.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة