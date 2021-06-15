انطلاق دوري الدرجة الأولى سبتمبر المقبل

المواطن - مروة نبيل

أعلنت رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، قبل قليل، عن موعد انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

انطلاق دوري الدرجة الأولى:

وستبدأ منافسات الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، يوم الاثنين الموافق السادس من سبتمبر المقبل، فيما ستكون الجولة الأخيرة، يوم الأحد الموافق 29 من شهر مايو عام 2022.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم قد نجح في التتويج باللقب الموسم المنصرم، ليتأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العبيدي يشكر الأندية:

وأعرب المدير التنفيذي لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، طلال العبيدي عن أمله بأن يظهر الدوري بالشكل الذي يليق بقيمته والمسمى الذي يحمله، ونوه بأن موعد انطلاق واختتام الدوري أتى بالتشاور مع الأندية المشاركة فيه، مقدمًا شكره لإدارات الأندية على تعاونها وتفهمها.

وشدد طلال العبيدي على أن لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تعكف على تجهيز جدول مباريات الموسم المقبل، حيث ستوزع مباريات الجولة الواحدة ولأول مرة على ثلاثة أيام، وسيتم الإعلان قريبًا عن الجدول.

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