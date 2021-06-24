باولينيو يفاجئ النصراويين

المواطن - مروة نبيل

فاجأ النجم البرازيلي باولينيو جماهير نادي النصر، بعد حديثه عن وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يفاوض اللاعب البرازيلي

وارتبط اسم باولينيو باللعب في السعودية الموسم الرياضي المقبل، وأكدت تقارير صحافية أن إدارة النصر دخلت في مفاوضات معه، كما أثار اللاعب الجدل بشأن احتمالية اللعب في صفوفه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وودع النجم البرازيلي جماهير نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، بعد أكثر من 5 سنوات قضاها معه، متمنيًا التوفيق للفريق خلال الفترة المقبلة، ليصبح لاعب حر الأمر الذي يسهل من عملية التفاوض معه.

باولينيو يفضل العروض الأوروبية

وأشار باولينيو خلال تصريحاته لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أنه لن يعلن عن وجهته الجديدة، في الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يحتاج لمزيد من الوقت، لكي يدرس فيه جميع العروض المقدمة إليه، قبل اتخاذ القرار النهائي.

ولفت النجم البرازيلي إلى أن هناك أندية أوروبية عديدة مهتمة بالحصول على خدماته، بعد الموسم الرائع الذي قضاه في صفوف برشلونة، مشددًا على أن خياره الأول، هو العودة إلى أوروبا، خاصة أنه لا يزال قادرًا على مواصلة المنافسة والقتال للفوز بالألقاب.

وأكد باولينيو أنه سيكون سعيدًا للغاية إذا كانت عودته إلى أوروبا من بوابة فريق برشلونة، خاصة أنه عاش بداخله واحدة من أفضل فترات مسيرته الكروية.

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