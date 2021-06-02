بتال القوس: التنافس على اللاعبين وضع طبيعي وسيستمر

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي بتال القوس رأيه في التنافس بين الأندية على التوقيع مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أنه وضع طبيعي في جميع الدول.

بتال القوس يُعلق على انتقالات اللاعبين

وقال بتال القوس: “كل الأندية في كل مكان تتنافس وتتسابق على التوقيع مع لاعبين.. هذا الوضع الطبيعي.. سوق اللاعبين مثل أي سوق آخر.. عرض وطلب.. واللاعب يختار وفق العرض المالي ومعايير أخرى”.

وتابع في حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ليش عندنا فقط إذا تنافس ناديان على لاعب أو مدرب نسميه (تخريب).. نظام “حلي به” غير معترف به عالميًا”.

التنافس بين الأندية سيستمر

وواصل القوس حديثه في تغريدة أخرى قائلًا: “الهلال فاوض لاعبين وأخذهم النصر، والنصر فاوض ووقع الهلال.. والاتحاد والأهلي والشباب”.

واختتم حديثه قائلًا: “هذا وضع طبيعي سيستمر كما هو.. ليست بطولات بل نجاحات في التفاوض ورغبة اللاعبين.. ولا تعني السيطرة التامة على السوق.. ستظل هذه الضربات متبادلة بين الأندية ما بقيت كرة القدم”.

شارك الخبر







شارك الخبر