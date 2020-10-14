بتال القوس يقترح الاستعانة بمؤثرات صوتية في الملاعب

المواطن - مروة نبيل

وجه الإعلامي بتال القوس اقتراحًا لمسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم أو رابطة دوري المحترفين، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

بتال القوس يقترح الاستعانة بمؤثرات صوتية

وقال بتال القوس: “يبدو أن الموسم الجديد سيكون بلا جماهير للأسف.. وسلامة الناس أهم دائمًا.. ولا شك أن الجمهور ملح اللعبة.. وصوتها وصداها الحقيقي.. للاعب.. للمعلق.. للإعلام.. لكل تفاصيلها غياب الجمهور يفقدنا جميعا الشكل الحقيقي للمباريات”.

وواصل القوس حديثه قائلًا: “ولذلك.. اقترح على الرابطة أو اتحاد الكرة التعاقد مع شركة تقدم مؤثرات التفاعل الافتراضية المطلوبة.. وبطريقة محترفة كما هي في الدوريات العالمية”.

واختتم حديثه، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “آخر المتعاقدين كان رابطة المحترفين الإماراتية.. ومع شركة تقدم الخدمة ذاتها لأكبر دوري في العالم”.

الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد :

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت عن جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، والمقرر انطلاقها يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، بمواجهة الشباب ضد أبها.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن احتمالية تأجيل انطلاقة منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020/ 2021؛ لمنح الأندية المزيد من الوقت للاستعداد بشكل أفضل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر