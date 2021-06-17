بتال القوس: غرق الأهلي والاتحاد بـ الديون لا يخدم الكرة السعودية

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي بتال القوس رسالة لـ محبي الأهلي والاتحاد؛ وذلك بسبب معاناة الناديين من الديون.

وكتب القوس مجموعة من التغريدات قائلًا: “في عام المونديال سيكون هدف كل منتمٍ للرياضة في بلادنا، وصول منتخبنا للمحفل العالمي ورفع رايتنا الخضراء الشامخة وسط الأمم رياضيًا، وكرة القدم ومنافساتها وبالذات في المونديال”.

الأخضر يستفيد من تعافي الأهلي والاتحاد:

وأضاف القوس: “إذا كان لدينا منتخب قوي قادر على مقارعة نمور آسيا وخطف واحدة من البطاقات المؤهلة للمونديال فهذا يحتاج إلى دوري قوي ومتماسك تنظيميًّا وفنيًّا وتحكيميًّا وإدارة وكل هذا سينعكس على المنتخب؛ وبالتالي يساهم هذا في وصول المنتخب للهدف المشترك وهو المونديال للمرة السادسة في التاريخ”.

وتابع القوس: “الدوري بكل مكان بالعالم له ركائز أساسية، وهي فرقه القوية التي تمثل منتجاته الفاخرة كـ الهلال والنصر والشباب والاتحاد والأهلي، تحديدًا ومع كل التقدير والاحترام لبقية الفرق، وهذا ليس سرًّا يذاع بل أساس عمل في كل الدوريات العالمية، هناك منتجات رئيسية لأي دوري تمثل قيمته الأعلى”.

وواصل القوس قائلًا: “في ظل هدف بلوغ المونديال، يسعدني شخصيًّا عودة الشباب والحراك القوي في النصر، واستمرار الهلال بحضوره القوي الدائم، لدينا الآن العميد والراقي ناديان من أهم ركائز كرتنا، داعمان كبيران للمنتخب قوتهما وحضورهما ينعكسان على منتخبنا الوطني”.

غرق قطبي جدة في الديون لا يخدم الكرة السعودية:

وتابع القوس: “حال الاتحاد والراقي وغرقهما في الديون دون ممول، واضح ومساند كما هو ببقية الأندية يحتاج إلى وقفة، القطبان الكبيران، قيمة كبيرة لدورينا وكرتنا، واستمرارهما في حالة اللاتوازن والتراجع لا يخدم حتى منافسيهما”.

واختتم القوس قائلًا: “تخيلوا دورينا لموسم 2021/ 2022 الأقطاب الخمسة في أحسن حال، كيف سيكون منتخبنا في تصفيات المونديال وفي المونديال نفسه، الأهلي والاتحاد متعافيان وهذا قيمة كبيرة مضافة لمنتخبنا في عام المونديال ولدورينا”.

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