بتال القوس يرد على مشجع لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

حرص الإعلامي الرياضي بتال القوس على الرد على مشجع لـ نادي النصر أخبره بأنه لم يعد يستطيع الحصول على أخبار عن العالمي في عهد مسلي آل معمر رئيس النادي.

تغريدة مشجع النصر:

وكان مشجع العالمي قال لـ بتال القوس عبر “تويتر”: “ماش يا أبو ساير، مسلي مقفل عليك الماء والكهرباء ما عدت تنقص الأخبار مثل أول”.

رد بتال القوس:

ورد بتال القوس قائلًا: “إيه يا أخي بهذلنا، إذا طلع من النادي يأخذ الأوراق معه للبيت ويقفل المكاتب ويأخذ المفاتيح”.

يذكر أن مسلي آل معمر، كان تولى رئاسة العالمي خلفًا لـ صفوان السويكت وذلك بعد حل مجلس إدارة الأخير بقرار من وزارة الرياضة أُصدر في الـ21 من مارس الماضي.

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