بتال القوس يكشف وضع صفقات النصر بعد الديون

المواطن - محمد سمعه

رد الإعلامي الرياضي بتال القوس على مشجع لنادي النصر توجه بالسؤال له، حول وضع صفقات النادي وذلك بعد الكشف عن قيمة ديون العالمي عبر بيان رسمي من لجنة الكفاءة المالية بـ وزارة الرياضة.

ووجه أحد مشجعي العالمي سؤالًا لـ بتال القوس عبر “تويتر” قائلًا له: ” العالمي إيش وضعه؟”.

بتال القوس يُحلل وضع النصر

ليرد بتال القوس: ” ما عندي خبر أو معلومة، لكن كتحليل للأحداث، لا يُمكن يوقع هالصفقات وهو يعرف أنه لن يُسجل، واضحة”.

وبلغ إجمالي ديون العالمي، 135 مليونًا و 907 آلاف ريال بواقع 40 مليون ريال كديون على الفريق للاعبين، و 49 مليون ريال ديون على الفريق لصالح أندية أخرى، و 24 مليون ريال رواتب للاعبين و 13 مليون ريال كرواتب للموظفين والمدربين إضافة لـ 4 ملايين ريال مستحقات من قضايا صدر بها قرارات نهائية.

صفقتان من العيار الثقيل في العالمي

وكان العالمي نجح في ضم الكاميروني فينسينت أبو بكر من صفوف نادي بيشكتاش التركي، وتعاقد كذلك مع اللاعب البرازيلي تاليسكا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.

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