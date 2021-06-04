بداية الدراسة 29 أغسطس.. أم القرى تنشر التقويم الدراسي للمرحلة الجامعية

المواطن - الرياض

نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التقويم الدراسي لعام 1443 هـ، كما نشرت التقويم الدراسي للمرحلة الجامعية.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل التقويم الدراسي من خلال الرابط التالي: هنا.

3 فصول دراسية:

وبحسب القواعد المنظمة للتقويم الدراسي يُقسم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية لجميع مراحل التعليم العام، باستثناء المدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات.

ومُنحت الجامعات وكليات ومعاهد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إمكانية تطبيق نظام 3 فصول دراسية، كما يمكن فتح برنامج للدراسة في الصيف.

وتقرر أن تستمر المدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات بتطبيق التقويم الدراسي المعتمد لديها، ما لم ترغب في تطبيق التقويم الدراسي الذي أقرته وزارة التعليم.

مدة الدراسة:

وستكون مدة الدراسة لكل فصل دراسي من 12- 13 أسبوعًا، بينما تكون الإجازة بين الفصول الدراسية أسبوعًا أو أسبوعين، ويجوز أن يُسبق بدء الفصل الدراسي الأول بما لا يزيد على 3 أسابيع للتهيئة والاستعداد في مدارس التعليم العام والتسجيل في الجامعات وما في حكمها، على ألا يؤثر على الحد الأدنى من الإجازة النظامية للهيئة التعليمية.

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