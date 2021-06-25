برازيلي يعزز دفاع الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي- قبل قليل- عن التعاقد مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا لمدة موسمين بداية من موسم 2021/ 2022.

وانضم دانكلير صاحب الـ29 سنة لـ صفوف الراقي قادمًا من نادي سيريزو أوساكا الياباني لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لـ موسم ثالث.

الأندية التي لعب لها مدافع الأهلي الجديد:

وسبق لـ دانكلير بيريرا اللعب في صفوف العديد من الأندية مثل فيتوريا البرازيلي وبوتافوغو البرازيلي وفيتوريا سيتوبال البرتغالي وفريق فيسيل كوبي الياباني، قبل الانضمام لنادي سيريزو أوساكا في العام الحالي لفترة قصيرة.

خيارات كانت متاحة أمام الراقي قبل ضم دانكلير:

وقبل تعاقد الراقي مع دانكلير كانت جماهير النادي طالبت ماجد النفيعي رئيس النادي بالتعاقد مع المصري محمود حمدي “الونش” مدافع نادي الزمالك المصري، كما وضع الراقي أنظاره على ضم الجزائري جمال بلعمري مدافع ليون الفرنسي والمغربي المهدي بن عطية مدافع نادي الدحيل القطري السابق.

وعانى الأهلي، كثيرًا على الناحية الدفاعية حيث تلقى هزائم كثيرة وكارثية في دوري المحترفين من التعاون بثلاثية دون رد ومن الهلال بخماسية ومن الشباب بثلاثية نظيفة.

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