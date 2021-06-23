برشلونة يُحدد موعد جراحة ديمبلي

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، موعد خضوع مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبلي، لعملية جراحية في الركبة بعد إصابته مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم.

موعد جراحة عثمان ديمبلي

وأشار نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن عثمان ديمبلي سيخضع لعملية جراحية من أجل علاج أربطة الركبة اليمنى في مدينة توركو الفنلندية، يوم 28 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يجري الجراحة الطبيب لاسه ليمباينين المتخصص في هذا النوع من الإصابات وتحت إشراف الجهاز الطبي في نادي برشلونة.

وستتحدد فترة غياب عثمان ديمبلي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بعد إجراء الجراحة للاعب الفرنسي والذي قد يبتعد عن الملاعب لمدة 4 أشهر، وذلك وفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية.

اللاعب الفرنسي هذا الموسم

وتعرض مهاجم برشلونة للإصابة خلال مشاركته في مباراة فرنسا ضد المجر في كأس الأمم الأوروبية، علمًا بأن منتخب بلاده ضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ16 قبل خوضه المباراة الأخيرة بمرحلة المجموعات.

ولعب 44 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الموسم الماضي في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 11 هدفًا، كما شارك في مباراتين كبديل مع منتخب فرنسا في يورو 2020 قبل إصابته.

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