بشكتاش يصدم النصر والاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يسعى نادي بشكتاش التركي لاستمرار المهاجم الكاميروني أبو بكر فينسنت في صفوفه الموسم المقبل، وذلك بعد اهتمام النصر والاتحاد بضمه في الميركاتو الصيفي.

بشكتاش يُقدم عرضًا كبيرًا للاعبه

وكشفت تقارير تركية، اليوم الأربعاء، عن العرض الجديد الذي قدمه نادي بشكتاش لمهاجمه الكاميروني أبو بكر فينسنت، حيث رفع راتبه السنوي من 1.5 مليون يورو لـ2.25 مليون يورو.

كما قررت إدارة نادي بشكتاش رفع مكافأة لعب أبو بكر فينسنت لأي مباراة من 10 آلاف يورو إلى 25 ألف يورو للمواجهة الواحدة، أملًا في إقناعه بالاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل بعد اهتمام النصر والاتحاد وأندية أخرى.

النصر والاتحاد مهتمان بالمهاجم الكاميروني

وأشارت تقارير صحافية خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن ناديي النصر والاتحاد يتنافسان على ضم فينسنت خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة أن عقده مع بشكتاش التركي ينتهي شهر يوليو المقبل، ما يسهل من عملية التفاوض معه.

وانتقل الكاميروني أبو بكر فينسنت صاحب الـ29 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي في أغسطس عام 2016، قادمًا من بورتو البرتغالي.

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