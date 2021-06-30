بغلف يودع أمرابط

المواطن - محمد سمعه

حرص عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بـ النصر، على توديع اللاعب المغربي نور الدين أمرابط الذي أصبح قريبًا من مغادرة الفريق الكروي الأول بـ النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وغرد بغلف عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “شكرًا من القلب على كل ما قدمت، ستبقى ذكرى جميلة في قلوبنا”.

وكان النجم المغربي تعرض للعديد من الانتقادات بـ موسم 2020/ 2021، من قبل جماهير العالمي بسبب انخفاض مستواه الفني بصورة ملحوظة، مما جعل الكثير من جماهير العالمي تطلب رحيله.

صفقة تاليسكا تقرب أمرابط من الرحيل

وبعد تعاقد العالمي مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، بالفترة الأخيرة سيكون أمرابط أقرب للرحيل إلى الدوري الإماراتي.

اللاعب المغربي صاحب الـ34 عامًا مطلوب من قبل فريقي العين والوحدة في الدوري الإماراتي، في حال غادر النصر بشكل نهائي.

وكان أمرابط انضم إلى العالمي في عام 2018 قادمًا من نادي واتفورد الإنجليزي.

أرقام مميزة لـ نجم النصر

وخلال آخر 3 سنوات، لعب النجم المغربي مع أصفر العاصمة في 100 مباراة بجميع المسابقات حيث سجل خلالها 17 هدفًا وقام بصناعة 25 هدفًا.

وحقق اللاعب المغربي مع العالمي لقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/ 2019 ولقبين ببطولة كأس السوبر السعودي عامي 2019 و2020.

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