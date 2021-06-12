بكاء بدر المطوع يثير تعاطف المغردين

المواطن - محمد سمعه

دخل اللاعب بدر المطوع، لاعب المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم، في نوبة بكاء، وذلك بعد وداع بلاده للتصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

وكان منتخب الكويت تعادل بدون أهداف أمس الجمعة مع المنتخب الأردني في مباراة أُقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت.

وداع منتخب الكويت للتصفيات يُدخل بدر المطوع في نوبة بكاء:

والتقطت عدسات الكاميرا، اللاعب المطوع وهو يبكي بشدة، بعد التأكد من وداع منتخب الكويت للتصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

ويحتل منتخب الكويت حاليًّا المركز الثالث بالمجموعة الثانية في التصفيات برصيد 11 نقطة، حيث يُوجد فارق 10 نقاط بينه وبين المتصدر، المنتخب الأسترالي.

وسيلعب منتخب الكويت، مع منتخب الصين تايبيه يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات.

وأثار بكاء اللاعب بدر المطوع تعاطف المغردين في الكويت، حيث أكدوا على أنه أسطورة ولم يحالفه الحظ لقيادة منتخب الأزرق الكويتي للدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

مشاركة وحيدة لـ الكويت في مونديال 1982:

يذكر أن منتخب الكويت شارك في كأس العالم مرة واحدة وكانت في عام 1982 في إسبانيا، ولعب في البطولة مع المنتخب الفرنسي وخسر برباعية لهدف آنذاك، كما سبق للمنتخب الكويتي التتويج بلقب كأس أمم آسيا عام 1980.

ويعد بدر المطوع الأكثر ظهورًا بقميص المنتخب الكويتي بعدد مباريات تخطى الـ180 مباراة على المستوى الدولي.

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