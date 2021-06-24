بنزيمة يُعلق على تسجيله في اليورو

المواطن - مروة نبيل

أعرب النجم كريم بنزيمة عن سعادته بالعودة إلى التهديف مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في اليورو “كأس الأمم الأوروبية 2020″، خلال مباراة البرتغال.

فرنسا تتصدر مجموعتها في اليورو

ولعب منتخب فرنسا ضد البرتغال على ملعب “بوشكاش آرينا”، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في اليورو، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وتصدر منتخب فرنسا الأول لكرة القدم المجموعة السادسة في اليورو برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن ألمانيا الوصيف، فيما حل المنتخب البرتغالي ثالثًا برصيد 4 نقاط أيضًا، فيما تذيلت المجر الترتيب برصيد نقطتين.

بنزيمة يعود إلى هز الشباك

وغاب كريم بنزيمة صاحب الـ33 عامًا عن منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في السنوات الماضية، وتحديدًا منذ تورطه في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا عام 2015، قبل أن يعود في يورو 2020، ويسجل ثنائية في شباك البرتغال.

وعلق بنزيمة قائلًا: “هناك الكثير من مشاعر الفرح، والفخر. أعتقد أن الجميع كان ينتظر هذه اللحظة.. كان هناك ضغوطًا على كاهلي من شتى أنحاء البلاد، لكني لاعب كرة قدم، أنا محترف، أحتاج إلى الضغوط أيضًا”.

وتابع بشأن عودته لهز الشباك في اليورو قائلًا: “كان من الرائع التسجيل والتأهل… مع فريقي (ريال مدريد) اعتدت على التسجيل، لكني أردت أن أفعل ذلك مع منتخب فرنسا، لأني أدرك أن الأهداف مهمة للغاية في هذه المسابقة”.

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