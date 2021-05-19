كواليس عودة كريم بنزيما لمنتخب فرنسا

المواطن - مروة نبيل

كشف مدرب منتخب فرنسا، ديديه ديشامب كواليس عودة مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما إلى تمثيل الديوك خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

بنزيما يعود إلى منتخب فرنسا

وغاب كريم بنزيما صاحب الـ33 عامًا عن منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في السنوات الماضية، وتحديدًا منذ تورطه في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا عام 2015، قبل أن يعلن ديشامب عن استدعائه رسميًا بالأمس.

ويُقدم بنزيما مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث نجح في تسجيل 29 هدفًا، بالإضافة إلى تقديمه لـ8 تمريرات حاسمة.

تفاصيل عودة كريم بنزيما

وقال ديشامب: “لقد تقابلت مع كريم بنزيما، وتحدثنا وبعد تفكير اتخذت هذا القرار، كنا سويًا بحاجة لهذا النقاش، لم أكن أريد أن يكون مهاجم الريال حالة خاصة، ولأنني مدرب المنتخب لابد أن تكون رؤيتي أوسع من موقفي الشخصي، وتقع على عاتقي مسؤولية أكبر مني”.

وعن تقلص فرص مشاركة مهاجم تشيلسي أوليفيه جيرو في “يورو 2020” بعد استدعاء مهاجم ريال مدريد، قال مدرب منتخب فرنسا: “ليس بالضرورة، لأن المنافسة دائما موجودة، لقد تواجد الثنائي سويا في صفوف المنتخب لمدة 3 سنوات”.

وشدد على أنه لا يشعر بالقلق بشأن حاجة كريم بنزيما إلى التأقلم بعد غيابه لسنوات عن منتخب فرنسا، وقال: “بذكائه وقدراته الفنية والموهبة، يمكنه الذهاب بعيدًا، لن أكشف عن تفاصيل النقاش مع بنزيما، أعتقد أن رئيس اتحاد الكرة نويل لوجريه يشعر بالسعادة الليلة”.

وتابع مدرب منتخب فرنسا تصريحاته قائلًا: “لا يهم من طلب إجراء هذه المحادثة أنا أم بنزيما، يبقى الأهم أننا تقابلنا، وقرار استدعائه حسمته بشكل رسمي الليلة، لكنه في حساباتي منذ فترة”.

واختتم ديشامب تصريحاته قائلًا: “كريم بنزيما كان سينضم للقائمة حتى إذا كان عددها ٢٣ لاعبًا، ولا أرى أن انضمامه سيؤثر على انسجام الفريق، وإلا لكان لي رأي آخر، ومارسيال تواجد معنا لفترة طويلة، لكن حالته الفنية لم تسمح له بالتواجد في القائمة”.

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