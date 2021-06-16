بوتين يمازح بايدن قبيل بدء محادثات القمة

المواطن- متابعة

تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزحة مع نظيره الأمريكي جو بايدن، لحظة إخراج الصحافيين من القاعة قبيل انطلاق القمة المرتقبة بينهما.

"Всё! It's over! Go away!" – так сотрудники охраны просили удалиться американскую прессу перед началом переговоров pic.twitter.com/Mp3zhiRea9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2021

وفي اللحظة التي طلب فيها ضباط الأمن من الصحفيين والمصورين مغادرة المبنى، قال بوتين شيئًا ما، مع ابتسامة، لبايدن، ما جعل الرئيسين يضحكان.

فيلا لا غرانج

وكان بوتين أول من وصل إلى فيلا لا غرانج التاريخية، حيث تجري المفاوضات، ثم انضم إليه بايدن بعد نحو 12 دقيقة، وبعد التقاط صور تذكارية مع الرئيس السويسري غاي بارملين، تصافحا واتجها إلى المفاوضات.

العديد من القضايا المتراكمة

وأكد الرئيس الروسي للصحفيين، وجود مسائل كثيرة تراكمت في العلاقات الروسية الأمريكية، مضيفًا: تراكمت في العلاقات الروسية الأميركية العديد من القضايا التي تتطلب مناقشة على أعلى مستوى، وآمل أن يكون اجتماعنا مثمرًا.

وكان بايدن، قد اقترح في اتصال هاتفي مع بوتين إجراء اجتماع في أرض محايدة، وقد ناقش الطرفان العديد من الخيارات، ليتفقا على اللقاء في سويسرا، حيث جرى في عام 1985 اجتماع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ميخائيل غورباتشيوف والرئيس الأمريكي رونالد ريغان.

ومن المخطط أن يناقش الرئيسان مواضيع مختلفة مثل ضمان الأمن الاستراتيجي، جائحة كورونا، مكافحة الجريمة السيبرانية، التعاون الاقتصادي، المناخ، القطب الشمالي، والقضايا الدولية مثل سوريا، ليبيا، أفغانستان، ناغورني قره باغ، أوكرانيا وبيلاروس.

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