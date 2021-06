بوتين يمازح بايدن قبيل بدء محادثات القمة

المواطن- متابعة

تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزحة مع نظيره الأمريكي جو بايدن، لحظة إخراج الصحافيين من القاعة قبيل انطلاق القمة المرتقبة بينهما.

"Всё! It's over! Go away!" – так сотрудники охраны просили удалиться американскую прессу перед началом переговоров pic.twitter.com/Mp3zhiRea9

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2021