بوفون يعود إلى بارما رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي بارما الإيطالي، اليوم الخميس، عن عودة حارس مرماه السابق جيانلويجي بوفون إلى صفوفه مرة أخرى بداية من الموسم الرياضي الجديد.

بوفون في بارما

وبدأ بوفون صاحب الـ43 عامًا، مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بارما، قبل أن ينتقل إلى صفوف يوفنتوس في يوليو عام 2001، وعاد إليه مجددًا، ولكنه ينشط حاليًا في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، وأكدت تقارير أنه وقع حتى يونيو 2023.

ونشر حساب نادي بارما الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، مقطع فيديو تقديمي لحارسه الجديد، وعلق: “لقد عاد إلى حيث ينتمي، لقد عاد إلى بيته”، كما ظهر بوفون في نهاية الفيديو، وقال: “لقد عدت”.

مسيرة من التألق

وكان الحارس الإيطالي المخضرم قد لعب الموسمين الماضيين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، لكنه أعلن رحيله في نهاية الموسم المنصرم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسبق للحارس بوفون أن توج مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بارما بلقب كأس الاتحاد الأوروبي 1998/ 1999، وكأس إيطاليا في الموسم ذاته، بالإضافة إلى بطولة كأس السوبر الإيطالي 1999.

وتوج الحارس المخضرم مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي 10 مرات، كأس إيطاليا 5 مرات، والسوبر الإيطالي 6 مرات، كما فاز بلقب الدوري الفرنسي والسوبر الفرنسي مع باريس سان جيرمان في موسم 2018/ 2019.

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