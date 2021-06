بوفون يعود إلى بارما رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي بارما الإيطالي، اليوم الخميس، عن عودة حارس مرماه السابق جيانلويجي بوفون إلى صفوفه مرة أخرى بداية من الموسم الرياضي الجديد.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021