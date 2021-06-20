بولندا تجبر إسبانيا على التعادل في اليورو

المواطن - محمد سمعه

سقط منتخب إسبانيا الأول لـ كرة القدم في فخ التعادل الإيجابي أمام منتخب بولندا بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أوروبا 2020.

ملخص مباراة إسبانيا وبولندا:

ونجح المنتخب الإسباني في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب ألفارو موراتا بالدقيقة الخامسة والعشرين بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإسباني بهدف دون مقابل.

وبالشوط الثاني، نجح منتخب بولندا في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب روبرت ليفاندوفسكي بالدقيقة الـ54.

ركلة جزاء ضائعة لـ الإسبان:

وأهدر المنتخب الإسباني، فرصة إحراز الهدف الثاني بعدما أهدر المهاجم جيرارد مورينو ركلة جزاء لـ المنتخب الإسباني بالدقيقة الـ59.

وتعادل منتخب إسبانيا للمباراة الثانية على التوالي ليصل رصيده إلى نقطتين في المجموعة الخامسة، بينما أصبح رصيد منتخب بولندا نقطة واحدة.

وسيلعب المنتخب الإسباني بالجولة الثالثة من اليورو مع منتخب سلوفاكيا، بينما يلعب المنتخب البولندي مع نظيره السويدي، حيث تقام المباراتان يوم الأربعاء المقبل في السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

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