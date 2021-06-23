بولندا تودع يورو 2020 بعد الخسارة أمام السويد

المواطن - محمد سمعه

ودع منتخب بولندا الأول لـ كرة القدم بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، وذلك بعد الخسارة مساء اليوم أمام منتخب السويد بثلاثية لهدفين، ضمن مباريات الجولة الثالثة بـ دور المجموعات بالمجموعة الخامسة.

ملخص مباراة السويد وبولندا:

وشهدت المباراة تفوقًا سويديًّا منذ بداية الشوط الأول، حيث نجح اللاعب إيميل فورسبيرغ في إحراز الهدف الأول لـ منتخب السويد بالدقيقة الثانية.

ولم ينجح المنتخب البولندي في إحراز أي أهداف بالشوط الأول، لينتهي بتفوق السويد بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، أضاف منتخب السويد الهدف الثاني عبر اللاعب إيميل فورسبيرغ بالدقيقة الـ60.

وكشر منتخب بولندا عن أنيابه الهجومية ليحرز هدفين عبر نجمه روبيرت ليفاندوفسكي بالدقيقتين الـ61 والـ84.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل، سجل المنتخب السويدي ثالث الأهداف عبر اللاعب فيكتور كلاريسون بالدقيقة الـ94.

السويد وإسبانيا لدور ثمن النهائي:

وتأهل منتخب السويد لثمن نهائي اليورو متصدرًا المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط ثم منتخب إسبانيا ثانيًا برصيد خمس نقاط، بينما ودع المنتخب البولندي البطولة من الدور الأول.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني تأهل لثمن النهائي بعد الفوز على المنتخب السلوفاكي بخماسية دون مقابل.

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