بيتي مارتينيز: أتطلع لارتداء قميص النصر مجددًا

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز جناح الفريق الكروي الأول بنادي النصر عن آخر تطورات إصابته وبرنامجه العلاجي الذي يخضع له بالفترة الحالية.

مارتينيز يُطمئن عشاق النصر

وكتب مارتينيز رسالة عبر حسابه في “الإنستجرام” لجماهير العالمي قائلًا: “تحية لكل جماهير العالمي، أريد أن أخبركم أن برنامجي العلاجي يسير بشكل جيد كما كان متوقع، وقريبًا سنرى بعضنا البعض”.

وأضاف مارتينيز: “أتطلع لارتداء قميص النادي مجددًا، أنا أفتقدكم جميعًا”.

وكان بيتي مارتينيز أُصيب مع النصر في مباراة الأهلي بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مارس الماضي، حيث أُقيمت المباراة على الملعب الرديف لاستاد الجوهرة المشعة، وانتهت وقتها بفوز النصر بنتيجة هدفين لهدف.

طبيعة إصابة بيتي مارتينيز

كما أن الفحوصات الطبية أثبتت وقتها إصابة بيتي مارتينيز بتمدد في وتر الركبة، وليس بقطع في الرباط الصليبي.

وفي أول أمس الاثنين، أعلن العالمي عن رحيل الخماسي ” يحيى الشهري، الحارس الأسترالي برادلي جونز، مايكون، رائد الغامدي، عبدالعزيز الدوسري” بعد نهاية موسم 2020/2021.

وكان العالمي أنهى الموسم محتلًا المركز السادس بـ جدول ترتيب دوري المحترفين، حيث خسر من نادي الاتحاد بالجولة الـ30 والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الخبر







شارك الخبر