بيدري يُحطم رقم روني في يورو 2020

المواطن - مروة نبيل

حقق النجم بيدري جونزاليس رقمًا تاريخيًّا مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، بعد مشاركته كأساسي ضد كرواتيا ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

إسبانيا ضد كرواتيا:

ويلعب منتخب إسبانيا ضد كرواتيا الآن في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة “يورو 2020″، وتُشير النتيجة إلى تقدم الماتادور بهدفين مقابل هدف عند الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يواجه المتأهل من مباراة إسبانيا ضد كرواتيا اليوم، الفريق المتأهل من مواجهة المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم ونظيره السويسري ضمن منافسات الدور ربع النهائي من “يورو 2020”.

بيدري يتجاوز روني:

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن بيدري بعمر 18 عامًا و215 يومًا، أصبح أصغر لاعب يشارك أساسيًا، في مباراة ضمن منافسات الأدوار الإقصائية في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ولفتت الشبكة الشهيرة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن بيدري حطم الرقم القياسي لمهاجم المنتخب الإنجليزي السابق، واين روني، الذي لعب كأساسي ضد البرتغال في “يورو 2004″، حينما كان يبلغ 18 عامًا و244 يومًا.

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