‎الرئيسية
الرياضة العالمية
بيدري يُحطم رقم روني في يورو 2020
بعد مشاركته ضد كرواتيا

بيدري يُحطم رقم روني في يورو 2020

2021/06/28
الساعة 8:37 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
0
طباعة
بيدري يُحطم رقم روني في يورو 2020 بيدري - المصدر @OptaJoe
المواطن - مروة نبيل

حقق النجم بيدري جونزاليس رقمًا تاريخيًّا مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، بعد مشاركته كأساسي ضد كرواتيا ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

إسبانيا ضد كرواتيا:

ويلعب منتخب إسبانيا ضد كرواتيا الآن في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة “يورو 2020″، وتُشير النتيجة إلى تقدم الماتادور بهدفين مقابل هدف عند الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يواجه المتأهل من مباراة إسبانيا ضد كرواتيا اليوم، الفريق المتأهل من مواجهة المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم ونظيره السويسري ضمن منافسات الدور ربع النهائي من “يورو 2020”.

 

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا – المصدر @EURO2020

بيدري يتجاوز روني:

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن بيدري بعمر 18 عامًا و215 يومًا، أصبح أصغر لاعب يشارك أساسيًا، في مباراة ضمن منافسات الأدوار الإقصائية في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ولفتت الشبكة الشهيرة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن بيدري حطم الرقم القياسي لمهاجم المنتخب الإنجليزي السابق، واين روني، الذي لعب كأساسي ضد البرتغال في “يورو 2004″، حينما كان يبلغ 18 عامًا و244 يومًا.

بيدري جونزاليس
جونزاليس – المصدر @Pedri


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

مباراتان اليوم في ثمن نهائي يورو 2020

تتواصل الإثارة في دور ثمن النهائي لبطولة كأس