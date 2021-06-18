تألق ديباي مع هولندا يقربه من برشلونة

المواطن - محمد سمعه

ساهم اللاعب ممفيس ديباي في فوز منتخب بلاده هولندا أمس الخميس على منتخب النمسا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بـ بطولة كأس أمم أوروبا.

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن نادي برشلونة الإسباني اهتم بضم نجم منتخب هولندا قبل انطلاق بطولة “يورو 2020”.

فرص انضمام نجم ليون لـ برشلونة تزداد:

ويرغب البارشا في ضم اللاعب صاحب الـ 27 سنة لتدعيم الجانب الهجومي لديه في الموسم الجديد.

وبعد تألق ديباي مع المنتخب الهولندي، أصبحت فرص انضمامه إلى برشلونة تزداد، خاصة أن مواطنه رونالد كومان مدرب البارشا يعلم تمامًا قدرات نجم نادي ليون الفرنسي.

ديباي يسير على خطى كريستيانو رونالدو:

وبوقت سابق، سار نجم نادي ليون على خطى البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك بعد مرور جولتين من دور المجموعات.

وكان نجم ليون سجل الهدف الأول للمنتخب الهولندي في شباك النمسا من ركلة جزاء احتُسبت بعد خطأ من دافيد ألابا قائد المنتخب النمساوي.

وذكرت شبكة Squawaka للأرقام والإحصائيات أن نجم ليون أصبح ثاني لاعب يسجل هدفًا من ركلة جزاء ببطولة اليورو بعد ركلة الجزاء التي سجلها كريستيانو رونالدو في شباك منتخب المجر يوم الثلاثاء الماضي.

وأصبح المنتخب الهولندي، ثالث المتأهلين إلى ثمن نهائي يورو 2020 ملتحقًا بالمنتخبين الإيطالي والبلجيكي، بعد الوصول إلى النقطة السادسة من الفوز في مباراتين.

يذكر أن المنتخب الهولندي سوف يواجه، منتخب مقدونيا الشمالية يوم الاثنين المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات، بينما يلعب منتخب النمسا مع نظيره الأوكراني.

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