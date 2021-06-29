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تحديث جديد في سناب شات يعالج مشكلة الخروج المفاجئ
حَدِّث الآن وتنتهي المشكلة

تحديث جديد في سناب شات يعالج مشكلة الخروج المفاجئ

2021/06/29
الساعة 2:04 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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تحديث جديد في سناب شات يعالج مشكلة الخروج المفاجئ
المواطن - الرياض

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد عن وصول تحديث جديد في سناب شات يعالج مشكلة الخروج المفاجئ.

وقال الرشيد: “بعد أكثر من 9 ساعات وصل الآن تحديث جديد لـ سناب شات لإصلاح مشكلة الخروج المفاجئ في التطبيق، حَدِّث الآن وتنتهي المشكلة”.

التحديث الجديد:

وفي وقت سابق نبه الرشيد إلى عدم تحديث تطبيق سناب شات حاليًّا، حيث قال “لا تحدث سناب شات”.

وأضاف عبدالعزيز الرشيد: “أن تطبيق سناب شات توفر له تحديث جديد وفيه مشاكل، من ضمنها الخروج المفاجئ للتطبيق بمجرد فتحه، فانتبه ولا تحدث التطبيق حاليًّا”.


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