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تحدٍّ خاص بين تاليسكا وبيتروس

تحدٍّ خاص بين تاليسكا وبيتروس

2021/06/28
الساعة 10:44 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تحدٍّ خاص بين تاليسكا وبيتروس تاليسكا وبيتروس
المواطن - مروة نبيل

دخل ثنائي نادي النصر، البرازيليان أندرسون تاليسكا وبيتروس في تحدٍّ خاص، خلال فترة الإجازة التي حصلا عليها قبل بدء الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

 

تاليسكا وبيتروس يقضيان الإجازة:

ونشر تاليسكا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو له بصحبة بيتروس، وظهر الثنائي وهما على أحد الشواطئ، ودخلا في تحد بلعبة تنس الطاولة، ولكن على طريقتهما الخاصة.

وعلق تاليسكا على مقطع الفيديو، قائلًا: “إنه يوم جميل.. لجميع النصراويين أتمنى لكم يومًا سعيدًا”، فيما نشر بيتروس الفيديو ذاته عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، وقال: “نحن نقبل التحدي المزدوج”.

تاليسكا مع بيتروس
أندرسون وبيتروس

أندرسون نصراويًّا رسميًّا:

وأعلن نادي النصر مؤخرًا، عن تعاقده رسميًّا مع النجم البرازيلي لمدة 3 سنوات، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو الصيني، بعدما ارتبط اسمه طوال الفترة الماضية بالانضمام إلى الهلال.

ويملك أندرسون مسيرة مميزة وخبرة كبيرة، من حيث إنه بدأ مسيرته في صفوف باهيا البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى أكثر من دوري ويُقدم مستوى مميزًا، ويمكن الاطلاع على أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تاليسكا لاعب النصر
النجم البرازيلي


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