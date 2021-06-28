تحدٍّ خاص بين تاليسكا وبيتروس

المواطن - مروة نبيل

دخل ثنائي نادي النصر، البرازيليان أندرسون تاليسكا وبيتروس في تحدٍّ خاص، خلال فترة الإجازة التي حصلا عليها قبل بدء الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

It's a nice day 🔥🔥🔥

All Nassarawi I hope you have a nice day💛💙 pic.twitter.com/OKM4NAlxqB — Andersontalisca (@Talisca_fans) June 28, 2021

تاليسكا وبيتروس يقضيان الإجازة:

ونشر تاليسكا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو له بصحبة بيتروس، وظهر الثنائي وهما على أحد الشواطئ، ودخلا في تحد بلعبة تنس الطاولة، ولكن على طريقتهما الخاصة.

وعلق تاليسكا على مقطع الفيديو، قائلًا: “إنه يوم جميل.. لجميع النصراويين أتمنى لكم يومًا سعيدًا”، فيما نشر بيتروس الفيديو ذاته عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، وقال: “نحن نقبل التحدي المزدوج”.

أندرسون نصراويًّا رسميًّا:

وأعلن نادي النصر مؤخرًا، عن تعاقده رسميًّا مع النجم البرازيلي لمدة 3 سنوات، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو الصيني، بعدما ارتبط اسمه طوال الفترة الماضية بالانضمام إلى الهلال.

ويملك أندرسون مسيرة مميزة وخبرة كبيرة، من حيث إنه بدأ مسيرته في صفوف باهيا البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى أكثر من دوري ويُقدم مستوى مميزًا، ويمكن الاطلاع على أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر







مقالات ذات صلة