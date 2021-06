تحدٍّ خاص بين تاليسكا وبيتروس

المواطن - مروة نبيل

دخل ثنائي نادي النصر، البرازيليان أندرسون تاليسكا وبيتروس في تحدٍّ خاص، خلال فترة الإجازة التي حصلا عليها قبل بدء الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

It's a nice day 🔥🔥🔥

All Nassarawi I hope you have a nice day💛💙 pic.twitter.com/OKM4NAlxqB

