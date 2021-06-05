ترتيب السيليساو بعد الفوز بـ مباراة البرازيل ضد الإكوادور

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، تحت قيادة مدربه تيتي في الفوز بـ مباراة البرازيل ضد الإكوادور التي أُقيمت فجر اليوم السبت بثنائية دون رد في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

أحداث مباراة البرازيل ضد الإكوادور:

وكانت المباراة بدأت بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي منتخب البرازيل، وذلك سعيًا لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وخلال الشوط الثاني، تمكن المنتخب البرازيلي من إحراز الهدف الأول عبر نجمه ريتشارلسون لاعب إيفرتون الإنجليزي بالدقيقة الـ65.

وظل المنتخب البرازيلي يضغط بقوة من أجل إضافة الهدف الثاني، حتى نجح نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في إضافة ثاني أهداف البرازيل بركلة جزاء بالدقيقة الـ90، بعد أن تم إعادتها للمرة الثانية.

منتخب البرازيل في الصدارة:

وبعد نهاية مباراة البرازيل ضد الإكوادور، أصبح رصيد المنتخب البرازيلي 15 نقطة في صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2022، بينما تجمد رصيد منتخب الإكوادور عند تسع نقاط بالمركز الثالث.

وسيلعب المنتخب البرازيلي مع باراجواي فجر الأربعاء المقبل بالجولة الثامنة من التصفيات، بينما يلعب منتخب الإكوادور مع منتخب بيرو يوم الثلاثاء المقبل في التصفيات.

ويبتعد منتخب البرازيل بصدارة التصفيات بفارق 4 نقاط عن منتخب الأرجنتين الذي سقط بفخ التعادل ضد منتخب تشيلي بهدف لكل فريق.

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