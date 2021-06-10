تشافي: جاهز لقيادة برشلونة

المواطن - مروة نبيل

شدد مدرب السد القطري، الإسباني تشافي هيرنانديز على جاهزيته لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال الفترة المقبلة.

تشافي يؤكد قدرته على قيادة برشلونة

وكان مدرب السد القطري أبرز المرشحين لخلافة لمدير الفني الهولندي رونالد كومان، قبل أن تستقر إدارة نادي برشلونة الإسباني على استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وقال تشافي خلال تصريحاته لصحيفة “سبورت” الإسبانية: “أنا دائمًا في السوق، وأريد أن أوضح أنني أشعر بالجاهزية لتدريب برشلونة، حتى لو قالت الصحافة خلاف ذلك”.

غياب التواصل مع لابورتا

وأكد مدرب السد عدم تواصله مع رئيس نادي برشلونة منذ فترة، وقال: “لم أتحدث مع لابورتا منذ 3 أو 4 أشهر، وقرر أن أفضل شيء هو استمرار كومان، ويجب أن نحترم القرار، ولدي علاقة جيدة جدًا معه”.

وأضاف: “خلال الانتخابات الرئاسية، قررت الابتعاد عن أي ترشيح، وتحدثت وقتها مع فونت ولابورتا وأوضحت لهما أنني لن أضع نفسي مع أي مرشح، وشرحت لهما فكرتي حول الكيفية التي يجب أن يكون عليها برشلونة في المستقبل”.

واختتم تشافي تصريحاته قائلًا: “لا أعرف متى سأصل لمقعد المدير الفني لبرشلونة، ولست في عجلة من أمري. أنا مستعد والحقيقة أنني لم أتخيل أن أتلقى عرضين حتى الآن لتدريب الفريق”.

شارك الخبر







شارك الخبر