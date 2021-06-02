هل ينتقل دوناروما إلى برشلونة؟

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن حارس مرمى ميلان، الإيطالي جيانلويجي دوناروما بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الموسم الرياضي المقبل.

الرحيل عن ميلان رسميًا

وأعلن نادي ميلان مؤخرًا عن رحيل حارسه الأساسي دوناروما عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف، بعد نهاية عقده، وعدم التوصل لاتفاق بشأن توقيع عقدٍ جديد.

وجذب حارس ميلان صاحب الـ22 عامًا، أنظار العديد من الأندية الأوروبية التي أبدت رغبتها في ضمه خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها، يوفنتوس وباريس سان جيرمان الفرنسي، بجانب برشلونة.

برشلونة يستهدف ضم دوناروما

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن هناك شائعات عديدة حول انتقال دوناروما إلى برشلونة، وقد عززها الحارس الإيطالي نفسه، من خلال الإعجاب بمنشور عبر “انستقرام” يتحدث عن توقيعه المحتمل إلى الفريق الكتالوني.

ويسعى نادي برشلونة لتأمين هذا المركز بضم بديل قوي للألماني مارك أندريه تير شتيجن، في ظل رغبة البرازيلي نيتو القوية في الرحيل.

ويستهدف برشلونة التعاقد مع صفقات كبرى مجانية في الميركاتو الصيفي الحالي، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، وبالفعل نجح في استقدام نجمي مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو وإريك جارسيا، بعد انتهاء عقديهما.

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