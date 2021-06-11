تشكيل إيطاليا المتوقع في بطولة أمم أوروبا

المواطن - مروة نبيل

يلعب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم ضد نظيره التركي، مساء اليوم الجمعة، في افتتاح بطولة أمم أوروبا “يورو 2020”.

غيابات في منتخب إيطاليا

ويطمح المنتخبان الظهور بشكل مميز في أولى مباريات بطولة أمم أوروبا، وتحقيق الفوز، خاصة إيطاليا التي تدخل “يورو 2020” بهدف التأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

ويُعاني منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم من غيابات عديدة، حيث خسر خدمات كل من ستيفانو سينسي ولورينزو بيليجرينى بسبب الإصابة، فيما لا زال ماركو فيراتي غير جاهز بدنيًا من أجل المشاركة أساسيًا.

تشكيل إيطاليا في بطولة أمم أوروبا

وكشف موقع “فوتبول إيطاليا، عن التشكيل المتوقع للآزوري في مباراة تركيا اليوم ضمن بطولة أمم أوروبا، وجاء كالتالي؛ في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما، وفي الدفاع؛ ليوناردو سبينازولا، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيليني وأليساندرو فلورينزي.

ويقود خط وسط منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، كل من؛ نيكولو باريلا، جورجينيو ومانويل لوكاتيلي، وفي الهجوم؛ دومينيكو بيراردي، شيرو إيموبيلي ولورينزو إنسيني.

جدير بالذكر أن منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم يتواجد في المجموعة الأولى بـ”يورو 2020″، التي تضم منتخبات ويلز وسويسرا، بالإضافة إلى تركيا.

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