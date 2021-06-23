تشكيل مباراة البرتغال وفرنسا المتوقع

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير في جميع أنحاء العالم مباراة البرتغال وفرنسا اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

مباراة البرتغال وفرنسا

ومن المقرر أن تُقام مباراة البرتغال وفرنسا على ملعب “بوشكاش آرينا” ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في “يورو 2020″، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية”.

وتُعد مباراة البرتغال وفرنسا اليوم حاسمة لمنتخب برازيل أوروبا من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، حيث إن الفوز أو التعادل يمنحه الصعود إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأوروبية، علمًا بأنه يحتل المركز الثالث بـ3 نقاط بالتساوي مع ألمانيا الوصيف.

على الجانب الآخر، ضمن منتخب فرنسا الأول لكرة القدم التأهل إلى منافسات الدور ثمن النهائي من “يورو 2020“، رسميًا سواء كمتصدر أو وصيف، أو كواحد من أفضل 4 فرق منتخبات احتلت المركز الثالث على أقل تقدير، حيث يتصدر المجموعة بـ4 نقاط.

تشكيل مباراة اليوم المتوقع

وكشف الموقع المتخصص في الأرقام والإحصائيات “هوسكورد”، عن التشكيل الأقرب لمباراة البرتغال وفرنسا اليوم، حيث يتوقع أن يبدأ المدربان بالقوة الضاربة منذ البداية أملًا في تسجيل هدف مبكر وإرباك المنافس.

وجاء تشكيل منتخب برازيل أوروبا المتوقع في مباراة اليوم كالتالي؛ روي باتريسيو، رافاييل جيريرو، أندريه دياز، بيبي، نيلسون سيميدو، ويليام كارفاليو، جواو بيريرا، برونو فيرنانديز، جوتا، برناردو سيلفا وكريستيانو رونالدو.

ويتوقع أن يلعب الديوك مباراة البرتغال وفرنسا بتشكيل مكون من؛ هوغو لوريس، لوكاس هيرنانديز، بريسنيل كيمبيمبي، رافاييل فاران، بنجامين بافارد، نغولو كانتي، بول بوغبا، أدريان رابيو، أنطوان جريزمان، كيليان مبابي وكريم بنزيمة.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة