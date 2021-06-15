رونالدو يقود البرتغال لتجاوز المجر بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب البرتغال ضد المجر ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بفوز برازيل أوروبا بثلاثية دون رد.

منتخب البرتغال ضد المجر:

وبدأت مباراة منتخب البرتغال ضد المجر بشكل سريع، وأطلق دييجو جوتا تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء عند الدقيقة الرابعة، إلا أن الحارس جولاكسي تألق وحولها إلى ركلة ركنية.

وأهدر جوتا فرصة هز الشباك بغرابة شديدة، بعد حصول برازيل أوروبا على ركلة حرة نفذها برونو داخل منطقة الجزاء، ولكن دييجو سددها من لمسة واحدة بعيدًا عن المرمى، وانفرد كريستيانو رونالدو بالمرمى عند الدقيقة 19، إلا أن الحارس أبعدها واحتسبها الحكم تسلل.

وواصل حارس مرمى المنتخب المجري الأول، جولاكسي تألقه وأنقذ فرصة هدف بعدما استلم جوتا كرة داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 40، وسدد كرة قوية، إلا أن الحارس أبعدها ببراعة، وأهدر رونالدو فرصة تسجيل هدف عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول من مباراة البرتغال ضد المجر بالتعادل السلبي.

رونالدو يتألق ويقود المنتخب للفوز:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل منتخب برازيل أوروبا الضغط، ونفذ برونو فيرنانديز ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء، لعبها بيبي برأسية، إلا أن الحارس أبعدها، وجاءت أول فرصة للمنتخب المجري عند الدقيقة 56، وأطلق سزالاي تسديدة قوية، ولكن حارس المرمى باتريسيو تصدى لها.

وسدد برونو كرة قوية أبعدها جولاكسي، وطالب رونالدو باحتساب ركلة جزاء عند الدقيقة 76، ولكن الحكم طالب باستمرار اللعب، وسجل البديل شون هدفًا في مرمى برازيل أوروبا عند الدقيقة 80، إلا أنه تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ونجح جويريرو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 84، وسجل الهدف الأول في شباك المنتخب المجري، قبل أن يحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثاني عند الدقيقة 86 من ركلة جزاء بعد عرقلة رافا سيلفا.

وتمكن رونالدو من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد مراوغته لحارس المرمى، لتنتهي مباراة البرتغال ضد المجر بفوز برازيل أوروبا بثلاثية نظيفة.

ورفع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة ضمن منافسات “يورو 2020″، فيما يتذيل المنتخب المجري الترتيب بدون رصيد.

شارك الخبر





مقالات ذات صلة



