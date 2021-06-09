تشيلسي يستهدف ضم أشرف حكيمي

المواطن - مروة نبيل

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي لضم ظهير إنتر ميلان الإيطالي، المغربي أشرف حكيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل.

تشيلسي يسعى للتعاقد مع أشرف حكيمي

وأكدت تقارير صحافية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يرغب في بيع عدد من نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل التخلص من الضائقة المالية التي يمر بها.

وأشارت شبكة “سكاي سبورتس إيطاليا”، إلى أن تشيلسي قد يتفوق على باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يتفاوض على شراء أشرف حكيمي منذ عدة أيام.

باريس سان جيرمان يطمح لخطف الصفقة

وقدم نادي باريس سان جيرمان عرضًا قيمته 60 مليون يورو من أجل حسم الصفقة رسميًا، فيما يتمسك إنتر ميلان بالحصول على 80 مليونًا للاستغناء عن خدمات النجم المغربي.

وأضافت الشبكة الإيطالية: “تشيلسي سيقدم 60 مليونًا لضم أشرف حكيمي كذلك للنادي الإيطالي، إلى جانب أحد اللاعبين، إيمرسون بالميري أو أندرياس كريستنسن”.

وتابعت: “إيمرسون تحديدًا من اللاعبين الذين كان يسعى أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لإنتر ميلان، لضمهم هذا الصيف لتعزيز صفوف فريقه، قبل رحيله عن النيراتزوري”.

وجاء في ختام تقرير الشبكة الإيطالية: “أما كريستنسن، فسينتهي عقده مع تشيلسي بنهاية الموسم المقبل، وقد تراجع دوره بشكل واضح في خطط المدرب الألماني، توماس توخيل”.

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